Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fataler Bedienungsfehler

Baden-Baden (ots)

In der Maria-Viktoria-Straße verwechselte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr, eine 79-Jährige den Vorwärts- und Rückwärtsgang an ihrem Opel Corsa. Dies führte dazu, dass sie ungewollt auf einen geparkten BMW auffuhr und dieser, durch die Wucht des Aufpralls, auf einen ebenfalls geparkten Audi geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand allerdings ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen von 2.000 Euro. /ag

