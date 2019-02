Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ohne Blessuren

Gaggenau (ots)

Beide Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen kamen glücklicherweise ohne Blessuren davon. Der Fahrer eines Mercedes war kurz vor 6 Uhr auf der Mozartstraße unterwegs, als er nach rechts in die Ebersteinstraße abbiegen wollte und hierbei einen vorfahrtsberechtigten, in Richtung Hauptstraße fahrenden, Autofahrer übersehen hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell