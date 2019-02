Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Anrufe falscher Polizeibeamter - Serie reißt nicht ab

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag und Mittwoch kam es erneut zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter in der Kurstadt. In vielen Fällen meldete der Anrufer sich unter einem fiktiven Namen und gab an, Polizist in Baden-Baden zu sein. Angeblich seien Einbrecher in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs und die Polizei müsse nun bei den Anwohnern die Wertgegenstände und Bargeld zu ihrem Schutz sichern. Die richtige Polizei würde Sie am Telefon niemals über Ihre Vermögenswerte ausfragen oder gar Geld von Ihnen fordern. Wohl auch aufgrund der umfangreichen Presseberichterstattung der letzten Tage ließen sich die Angerufenen jedoch nicht hereinlegen. Sie beendeten sofort die Gespräche und verständigten über Notruf die Polizei. /ag

