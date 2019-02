Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei auf einen Streich

Lahr (ots)

Beamten des Polizeireviers Lahr ist nach einem Hinweis in der Nacht auf Freitag die Festnahme eines wegen Abschiebung gesuchten Mannes gelungen. Ein Zeuge wandte sich gegen 1 Uhr über Notruf an die Polizei und meldete, dass zwei Männer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Tiergartenstraße mit Flaschen um sich werfen würden. Eine so alarmierte Streifenbesatzung traf bei einer sofortigen Überprüfung auf zwei lettische Staatsangehörige. Kurz darauf klickten die Handschellen. Ein Blick in das Fahndungssystem führte zur Feststellung, dass Justitia reges Interesse am Aufenthalt eines 33-Jährigen zeigte. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl zur Abschiebung. Dem aber nicht genug - das von seinem zwei Jahre jüngeren Begleiter mitgeführte Mountainbike wurde 2015 in Sachsen gestohlen und befindet sich nun in behördlicher Obhut. Während der weitere Weg des 33-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt führte, wird gegen den jüngeren wegen Hehlerei ermittelt. Er will das Fahrrad von einem Unbekannten gekauft haben. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell