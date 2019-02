Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Haftbefehl nach gewerbsmäßigem Diebstahl erlassen

Rust (ots)

Drei aus Osteuropa stammende Männer im Alter zwischen 24 und 27 Jahren sind heute Nachmittag nach einem versuchten Diebstahl dem Haftrichter vorgeführt worden. Nach bisherigen Feststellungen wollte das Trio am Donnerstagnachmittag arbeitsteilig mehrere Dosen Tabak im Wert von über 170 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft in der Alemannenstraße schaffen. Die mutmaßlich diebischen Machenschaften blieben jedoch nicht unbemerkt. Mitarbeiter des Marktes kamen den Männern gegen 16.45 Uhr auf die Schliche und konnten sie trotz Fluchtversuchs bis zum Eintreffen hinzugerufener Polizeistreifen festhalten. Die bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Verdächtigen haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Emmendingen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Die Männer werden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

