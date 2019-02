Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B 33 - Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Hausach (ots)

Einen Schaden von rund 25.000 Euro war nach einem Auffahrunfall auf der B 33 am Freitagvormittag zu beziffern. Der Fahrer eines BMW X 5 war auf Höhe des Kieswerkes, in Richtung Hausach, gegen 10:45 Uhr auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren. Zwar löste die Wucht des Aufpralls die Airbags des Geländewagens aus, der Fahrer des BMW wurde aber offenbar durch die Kollision nicht verletzt. Der Verkehr in Richtung Hausach konnte an der Unfallstelle vorbei geleitete werden, weshalb Verkehrsbehinderungen weitestgehend ausblieben.

/rs

