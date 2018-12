POL-OG: Gaggenau - Betrunken Unfall gebaut, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Aufgrund der unsicheren Fahrweise eines Ford-Lenkers auf der A5 in Richtung Basel rief ein hinterherfahrender Zeuge am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Polizei. Diese konnte den Pkw-Lenker, nachdem er die Autobahn an der Ausfahrt Rastatt Nord verließ, auf der B462, Höhe Gaggenau, stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und führten bei dem 52-Jährigen einen Test durch, welcher einen Wert von fast drei Promille ergab. An dem Auto des mutmaßlich Betrunkenen konnten die Beamten zudem einen Unfallschaden feststellen, jedoch ist bisher unklar, woher der Schaden stammt. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 98870, zu melden. /sp

