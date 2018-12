POL-OG: Kehl - Schaufensterpuppe angerempelt

Kehl (ots) - Wahrscheinlich dürfte zu viel konsumierter Alkohol am Montagnachmittag zu einem schwankenden Erlebnis einer 53 Jahre alten Frau geführt haben. Die nicht mehr standfeste Mittfünfzigerin war zunächst kurz vor 17 Uhr in einem Tabakgeschäft in der Hauptstraße aufgeschlagen, wo sie von den Geschäftsinhabern aufgrund ihres Verhaltens aus dem Laden verbannt wurde. Im Anschluss "torkelte" die Dame in ein angrenzendes Modegeschäft und machte dort Bekanntschaft mit einer ausgestellten Schaufensterpuppe. Die Ausstellungsfigur konnte der abrupten Sturzbewegung der 53-Jährigen nicht mehr ausweichen und trug leichte "Verletzungen" davon. Um ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen zu können, haben die Geschäftsleute polizeiliche Hilfe in Anspruch genommen.

