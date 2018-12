POL-OG: Gernsbach - Uneinsichtig und renitent

Gernsbach (ots) - Das uneinsichtige und renitente Verhalten eines 38-Jährigen hat am frühen Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz in einer Gaststätte der Jakob-Kast-Straße geführt. Der Mann hatte sich aus seiner darüber liegenden Wohnung ausgeschlossen und im Anschluss deutlich alkoholisiert Zuflucht im Bereich der Toiletten des Betriebes gesucht. Da er einer Bitte der Betreiber, das Lokal zu verlassen mehrfach widersetzte und Gäste des Lokals beleidigte sowie sich vehement gegen die Verständigung eines Schlüsseldienstes aussprach, wurde die Polizei verständigt. Da sich die Laune des ´Gastes´ auch beim Eintreffen der um Schlichtung bemühten Beamten nicht zu einem besseren wandte, musste der Störenfried den Gastraum in Handschellen verlassen. Hierbei hatte er sich so stark zur Wehr gesetzt, dass sich einer der beiden Polizeibeamten leichte Verletzungen zuzog. Den Enddreißiger erwarten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und Körperverletzung.

