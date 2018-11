POL-OG: Kehl, Marlen, Schutterwald - Wohnwagendiebe auf Beutezug, gibt es Zeugen?

Kehl, Schutterwald (ots) - In der Nacht auf Dienstag hat ein weißer Wohnwagen der Marke Hobby, Modell 545 KMF de Luxe mit Offenburger Zulassung ungewollt den Besitzer gewechselt. Der Caravan war in einem Hof der Josef-Käfer-Straße abgestellt, woraus er zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, gestohlen wurde. Der Wohnanhänger hat einen Wert von circa 20.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 08751 893-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl erbeten. In Schutterwald wurde in derselben Nacht an einem in der Bahnhofstraße abgestellten Wohnanhänger des Herstellers ´Hobby´ gewerkelt. An dem Wohnanhänger wurden zwei unter den Reifen angebtrachte Holzstücke entfernt und die Deichselabdeckung geöffnet. Da der Hänger mit einem zum Schutz vor Diebstahl angebrachten Schloss gesichert war, suchten die Langfinger unverrichteter Dinge das Weite.

