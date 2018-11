POL-OG: Bühl - Zwei Leichtverletzte und Sachschaden

Bühl (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen. Die 62 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes war gegen 8 Uhr auf der Fridolin-Stiegler-Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Economatstraße nach links abbiegen wollte. Zeitgleich wollte der 22 Jahre alte Lenker eines Ford den Benz der Dame überholen. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Ford gegen das Brückengeländer des `Froschbächle` abgewiesen und beschädigte dieses.

