POL-OG: Offenburg/Offenburg/BAB A5 - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Offenburg (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08:15 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Durch die Kollision wurde der Mitsubishi-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Autobahnpolizeirevier Offenburg aufgenommen.

