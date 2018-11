POL-OG: Achern - Berauscht am Steuer?

Achern (ots) - Eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch hat für einen 27 Jahre alten Autofahrer unangenehme Konsequenzen. Der Mann war am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:15 Uhr in der Hauptstraße gefahren, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Nachdem sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte `positiv´ auf THC. Eine anschließend in der Acherner Klinik durchgeführte Blutentnahme wird näheren Aufschluss bringen. Ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 500 Euro dürften ihm dann ins Haus stehen.

