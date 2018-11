POL-OG: Offenburg - Handfester Streit

Offenburg (ots) - Die handfeste Auseinandersetzung eines Quartetts im Verkaufsraum einer Tankstelle der Schutterwälder Straße hat am späten Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz sowie anschließenden Aufräum- und Inventurarbeiten geführt. Zwei 34 und 40 Jahre alte Männer waren gegen 23.13 Uhr mit zwei weiteren Kunden in Streit geraten. Im Zuge des hierbei vom Zaun gebrochenen Gerangels wurden die beiden stark alkoholisierten Angreifer von ihren beiden 25 und 41 Jahre alten Widersachern von den Beinen und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da die beiden Herren hierbei unsanft in einem Kühlregal des kleinen Geschäfts ´landeten´, gingen etliche darin zum Kauf angebotene Getränkeflaschen zu Bruch. Den Mittdreißiger und seinen 40 Jahre alten Begleiter erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell