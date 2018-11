POL-OG: Baden-Baden - Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Baden-Baden (ots) - Einer über 70 Jahre alte Frau ist am späten Freitagabend in der Brahmstraße die Handtasche geraubt worden. Die Seniorin wurde gegen 22.45 Uhr auf dem Weg von der Garage zu ihrem Wohnhaus von einem unbekannten Mann abgepasst. Der Täter zeigte sich hierbei gnadenlos und entriss der Rentnerin mit den Worten "Geld her" kurzerhand deren Hab und Gut. Im Zuge der couragierten Gegenwehr der Seniorin stürzte die die Frau und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der als circa 30 Jahre alte und etwa 170 Zentimeter groß beschriebene Verdächtige flüchtete in Richtung Maximilianstraße. Er war komplett dunkel bekleidet, trug ein Kapuzenoberteil und darüber eine Winterjacke. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent und hatte sein Gesicht mit einem Schal abgedeckt. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten

