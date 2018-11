POL-OG: Baden-Baden Oos - Einbruch in Elektrogeschäft/Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Zwei noch unbekannte Täter verschafften sich Sonntagnacht, kurz vor 22 Uhr, vermutlich mit einer Axt und einem Stein Zugang zu einem Elektronikfachgeschäft im Gewerbepark Cité und entwendeten dort mehrere Elektronikartikel. Ein dritter Täter soll laut Zeugenangaben von einem in der Nähe gelegenen Hügel aus Schmiere gestanden haben. Nach der Tat entfernten sich zwei der Diebe über einen angrenzenden Fußweg/Ooser Gartenstraße in Richtung Siedlungsstraße während der Dritte über die Ooser Gartenstraße in nördliche Richtung flüchtete. Einer der Täter führte eine etwa 30 Zentimeter große Axt und einen Rucksack mit sich, ein anderer hatte einen der Form eines Tablets gleichenden Gegenstand in der Hand, von dem ein Kabel weggehangen sein soll. Zeugenhinweise werden an Tel: 07221 680-120 erbeten.

