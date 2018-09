Münster/Greven (ots) - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Münster/Osnabrück

Die Bundespolizei verhaftete am 9. September 2018 am Flughafen Münster/Osnabrück eine per Haftbefehl gesuchte 32-jährige Rumänin wegen Diebstahls. Die Gesuchte wollte in die Türkei ausreisen. Ihre Reise endete zunächst an der grenzpolizeilichen Kontrolle der Bundespolizei.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Reisedokumente fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl wegen Diebstahls seitens der Staatsanwaltschaft Osnabrück bestand.

Die Frau war zu 53 Tage Haftstrafe oder 1325 Euro zzgl. 88,50 Euro Justizkosten verurteilt worden

Als die Verhaftung durch die Bundespolizeibeamten ausgesprochen wurde, erklärte die Gesuchte, dass sie den haftbefreienden Geldbetrag von insgesamt 1413,50 Euro aufbringen könne.

Mit erfolgter Einzahlung vor Ort bei der Bundespolizei konnte die Frau ihren Einzug in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt abwenden und ihre Reise fortsetzen.

