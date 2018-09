POL-OG: Baden-Baden - Golf übersehen und Fahrerin verletzt

Baden-Baden (ots) - Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr von der Stephanienstraße über die Sophienstraße in Richtung Sonnenplatz. Dabei übersah er offenbar eine auf der Sophienstraße in Richtung Leopoldsplatz fahrende 32-jährige Lenkerin eines VW. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde die Golf-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

