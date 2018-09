POL-OG: Gengenbach - Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Gengenbach (ots) - Das Auslösen einer Alarmanlage hat in der Nacht auf Mittwoch mutmaßlich einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Zuvor hatte der ungebetene Besucher gegen 1.22 Uhr den herabgelassenen Rollladen einer Firma in der Brambachstraße nach oben gewuchtet und diesen mit einem Draht fixiert. Beim anschließenden Versuch ein Bürofenster aufzuhebeln, schlug der akustische Signalgeber an. Nach bisherigen Feststellungen ist der Unbekannte nicht in das Gebäude eingedrungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

