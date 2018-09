POL-OG: Appenweier -Trickdieb machte Beute, Zeugen gesucht

Appenweier (ots) - Nachdem eine Mittdreißigerin am Dienstagmorgen Geld in einem Kreditinstitut in der Ortenauer Straße abgehoben hatte, legte sie dieses in einer kleinen Ledertasche auf den Beifahrersitz ihres Autos. Noch bevor sie losfuhr, klopfte ein noch unbekannter Mann an ihre Autoscheibe und machte sie auf Gegenstände hinter ihrem Fahrzeug aufmerksam. Bei der folgenden Nachschau fand sie mehrere Reißnägel hinter den Reifen. Als sie diese aufgesammelt hatte setzte sie ihre Fahrt fort. An ihrem Ziel stellte sie fest, dass der Bargeldbetrag aus der Ledertasche, vermutlich durch einen zweiten unbekannten Täter über die Beifahrertüre, entwendet wurde. Zu dem Mann, der sie angesprochen hatte, liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 155 -160 Zentimeter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt, schwarze kurze Haare, von schmaler Statur und `südländischem Aussehen´. Er war bekleidet mit einer cremefarbenen Hose und einer cremefarbene Jacke. Er führte einen Rucksack mit sich. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 an die Beamten des Polizeipostens Appenweier erbeten.

