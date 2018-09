POL-OG: Willstätt, Sand, B 28 - Rechts raus

Willstätt (ots) - Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer ist nach einem Unfall auf der B 28 bei Sand in den frühen Montagmorgenstunden zur Untersuchung in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht worden. Zuvor kam der Mittzwanziger gegen 4 Uhr aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler der dortigen Informationsbucht. Der BMW wurde abgewiesen und kam auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der BWM musste an den Abschlepphaken.

