POL-OG: Offenburg - Schlägerei in Shishabar

Offenburg (ots) - Die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Shishabar hat am frühen Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße geführt. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Gäste derart aneinander geraten, dass gegen 19.11 Uhr neben Beamten des Polizeireviers Offenburg auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vorstellig wurden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden nicht nur die beiden Streitenden leicht verletzt, auch zwei um Schlichtung bemühte Gäste trugen leichte Blessuren davon. Gegen die beiden 25 und 35 Jahre alten Männer wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. /pb

