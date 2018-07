POL-OG: Achern - Geparkten Pkw gerammt, gibt es Zeugen?

Achern (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer eines Lastwagens hat nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmorgen, beim rückwärtigen Manövrieren seines Schwergewichts, kurz vor 9 Uhr, einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend geflüchtet. An dem in der Industriestraße unweit der Lerchenstraße abgestellten Wagen dürfte ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden sein. Hinweise zum Unfallverursacher und/oder zum gesuchten Lastwagen werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch erbeten.

