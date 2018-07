POL-OG: Baden-Baden, A5 - Fahrt beendet

Baden-Baden (ots) - Die Fahrt eines 41 Jahre alten Sprinter-Lenkers wurde in der Nacht auf Mittwoch nach einer Kontrolle durch Beamte des Autobahnpolizeireviers in Bühl beendet. Er war gegen 3 Uhr im Bereich der Tank und Rastanlage Baden-Baden in seinem Fahrzeug unterwegs, als die Ordnungshüter bei einer genaueren Begutachtung Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum feststellen mussten. Ein Schnelltest attestierte dem 41-Jährigen einen mutmaßlichen Konsum von Cannabis. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet ihn Post von Führerscheinstelle und Staatsanwaltschaft. /ma

