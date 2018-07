POL-OG: Iffezheim - An Eingangstüre gescheitert

Iffezheim (ots) - Ein unbekannter Einbrecher scheiterte in der Nacht auf Dienstag, bei dem Versuch in ein Haus in der Rosenstraße einzusteigen, an der gut gesicherten Eingangstüre. Der Schaden, welchen er durch die gewaltsamen Öffnungsversuche verursacht hat, kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeipostens in Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

