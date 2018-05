POL-OG: Gaggenau - Frau verletzt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Die Hintergründe eines vermeintlichen Unfalls, welcher sich am Donnerstagvormittag ereignet haben soll, sind noch gänzlich unklar. Gegen 9.10 Uhr erschien ein unbekannter Mann in Begleitung einer verletzten Frau in einem Geldinstitut in der Mozartstraße. Dort gab er an, dass die Dame einen Autounfall hatte und verletzt sei. Einen Namen hinterließ er nicht. Die etwas verwirrte 60-Jährige berichtete, dass sie im Bereich der Ebersteinstraße von einem weißen Porsche mit männlichem Fahrer angefahren wurde. Nun Suchen die ermittelnden Beamten den unbekannten Mann, welcher die Verletzte zur Bank brachte und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem angeblichenUnfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer: 07221 680-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

