POL-OG: Offenburg - Diebstahl gemeinsam verhindert

Offenburg (ots) - Die vermeintliche Diebestour eines 45-Jährigen nahm im Verlauf des Donnerstagnachmittags dank des konsequenten Einschreitens eines Ladendetektivs sowie gleich mehrerer Passanten ein jähes Ende. Der Verdächtige soll kurz nach 16 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße mehrere Produkte aus den Regalen genommen und in einer Tasche verstaut haben. Anschließend hätte er den Kassenbereich schnellen Schrittes ohne zu bezahlen passiert. Ein 47-jähriger Sicherheitsmann wurde auf das verdächtige Treiben aufmerksam, folgte dem mutmaßlichen Dieb und stellte ihn in der Vitus-Burg-Straße. Der Flüchtende soll dem Detektiv daraufhin einen Schlag verpasst und versucht haben, die Flucht zu ergreifen. Hierbei wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Mehrere Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, stellten sich dem vermeintlichen Langfinger und Schläger anschließend in den Weg, woraufhin dieser letztlich kapitulierte. Im Zuge der späteren Überprüfungen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde festgestellt, dass der Verdächtige auch für vorangegangene, weitere Diebstähle in Betracht kommen dürfte. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

