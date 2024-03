Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder - Zeugen gesucht

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Freitag (01.03.2024) in Sindelfingen-Maichingen ihr Unwesen. Die Unbekannten gelangten mutmaßlich über ein Gartengrundstück in der Sibeliusstraße in eine dortige Garage und entwendeten aus dieser ein Pedelec und ein Rennrad des Herstellers Cube sowie ein Rennrad des Herstellers Canyon. Die drei Räder dürften insgesamt einen Wert von rund 8.000 Euro haben.

In der Carl-Off-Straße stiegen ebenfalls noch unbekannte Täter in ein Gartengrundstück ein, begaben sich in einen dortigen Pavillon und durchsuchten diesen. Aus einem angrenzenden Wintergarten entwendeten die Unbekannten mutmaßlich Grillzubehör in unbekanntem Wert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

