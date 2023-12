Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Dienstag (05.12.2023) in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt ihr Unwesen.

Zwischen 20:30 Uhr und 03:50 Uhr versuchten die Unbekannten die gläserne Eingangstür eines Kiosks einzuschlagen. Da dies misslang, gelangten die Täter nicht in das Innere und machten keine Beute.

Auf einem Park-and-Ride-Parkplatz brachen ebenfalls noch unbekannte Täter zwischen 21:30 Uhr und 06:45 Uhr einen Smart auf und durchwühlten das Fahrzeuginnere. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann in beiden Fällen noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell