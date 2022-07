Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Baustellenabsperrung führt zu Verkehrschaos

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag sorgte eine Baustellenabsperrung im Einmündungsbereich der Frankfurter Straße und der Ellwanger Straße in Tamm über mehrere Stunden für ein Verkehrschaos. Aufgrund bevorstehender Bauarbeiten wurde die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße gesperrt, was einige Verkehrsteilnehmer allerdings nicht daran hinderte an der Absperrung vorbeizufahren. Dies führte dazu, dass sie an der auf Dauerrot geschalteten Lichtzeichenanlage an der Ludwigsburger Straße halten mussten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Sperrung zeitlich zu früh eingerichtet worden war und sämtliche derzeit bestehenden Umleitungsbeschilderungen innerhalb Tamms zur Frankfurter und Ellwanger Straße führten. In der Folge musste der Verkehr durch eine Polizeistreife geregelt werden. Verantwortliche wurden informiert.

