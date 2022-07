Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr wurde in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg ein VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Das Fahrzeug stand auf dem oberen Parkdeck eines dortigen großen Lebensmittelgeschäfts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel.: 07032 2708-0, zu melden.

