Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vandalismus in der Austraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei 18 und 23-jährigeTatverdächtige, die im Verdacht stehen, am Montag gegen 22:20 Uhr an einer Baustelle in der Austraße in Böblingen unter anderem mehrere Nissenleuchten herumgeworfen und dabei beschädigt zu haben. Sie sollen zudem die Leuchten auch auf Fahrzeuge geworfen haben. Die beiden mutmaßlich alkoholisierten Tatverdächtigen waren in einer größeren Personengruppe unterwegs und fielen bei der Tatausführung einem Zeugen auf. Polizeibeamte machten die Gruppe ausfindig und kontrollierten sie. Die Ermittlungen zu dem entstandenen Sachschaden dauern noch an. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen sowie Autobesitzer, deren Fahrzeuge möglicherweise beschädigt wurden.

