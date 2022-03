Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannte brechen in Stadthalle ein und beschmieren Wände

Ludwigsburg (ots)

Mit roter Farbe beschmierten bislang unbekannte Täter Wände im Foyer der Gerlinger Stadthalle in der Hauptstraße, nachdem sie zuvor zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr in das Gebäude eingebrochen waren. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten so in die Halle. Im Innern hebelten sie weitere Türen auf und durchwühlten Schränke. Entwendet haben die Täter den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Jedoch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, sucht Zeugen.

