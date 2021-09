Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Aktion "Sicher zur Schule" am kommenden Wochenende im Blühenden Barock

Ludwigsburg (ots)

Der erste Schultag ist für jedes Kind in vielerlei Hinsicht ein schönes, aber auch einschneidendes Erlebnis. Viele Eltern stellen sich die Frage, wie ihr Kind sicher den neuen Schulweg meistern kann. Zu diesem Thema findet seit 2014 jährlich die Veranstaltung "Sicher zur Schule" am ersten Wochenende nach Schulbeginn im Blühenden Barock Ludwigsburg im Rahmen der Kürbisausstellung statt.

Leider musste die Veranstaltung im Jahre 2020 pandemiebedingt ausfallen und auch in diesem Jahr ist eine Veranstaltung mit 20 Mitmachstationen aller beteiligten Partner nicht wie gewohnt umsetzbar, sondern nur mit einem kleineren Angebot möglich. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg informiert am kommenden Wochenende, 18./19. September 2021, gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg an verschiedenen Aktionsständen zu den Themen Schulwegsicherheit, alles rund ums Fahrrad, Kindersicherung im Auto, Erkennbarkeit im Dunkeln und der Problematik des toten Winkels.

"Uns liegt die Sicherheit der Kinder als Gruppe der schwachen Verkehrsteilnehmenden sehr am Herzen und deshalb möchten wir auch in diesem reduzierten Rahmen unserer Zielgruppe ein interessantes Informationsangebot bieten", so Polizeihauptkommissar Bastian Höschele.

Von 10 bis 16 Uhr können sich interessierte Eltern mit ihren Kindern im Südgarten des Blühenden Barocks Ludwigsburg mit wertvollen Tipps rund um den sicheren Weg zur Schule versorgen.

