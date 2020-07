POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl auf Baustelle; Eberdingen: Scheibe eingeworfen; Markgröningen: Verkaufsautomat aufgebrochen; Freiberg am Neckar: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg-Hoheneck: Diebstahl auf Baustelle

Eine Verputzmaschine samt Motor und ein Kompressor wechselten zwischen Dienstag 16.20 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr in der Heimengasse in Hoheneck auf illegale Weise den Besitzer. Die Geräte waren mittels einer Kette und einem Schloss gesichert, das die unbekannten Täter vermutlich mit einem Zimmermannshammer, den sie auf der Baustelle fanden, knackten. Anschließend luden sie das Diebesgut mutmaßlich in ein Fahrzeug und transportierten es ab. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu wenden.

Eberdingen-Hochdorf: Scheibe eingeworfen

Am Donnerstag gegen 03.15 Uhr wurde der Bewohner eines Wohncontainers für sozial schwache Menschen durch einen Knall geweckt. Der 35-Jährige ging hierauf nach draußen, er konnte jedoch niemand mehr entdecken. Allerdings war die Außenverglasung eines Fensters des Containers von bislang unbekanntem Täter eingeworfen worden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, nimmt Hinweise entgegen.

Markgröningen-Hard-und Schönbühlhof: Verkaufsautomat aufgebrochen

Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat suchten noch unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten am Ortseingang von Hardt-und Schönbühlhof heim. Bereits in der Nacht vom 13. auf den 14.Juli brachen noch unbekannte Täter den Eierautomaten, der sich nahe der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz befindet, auf (wir berichteten am 14.Juli). Zwischen Dienstag 19.30 Uhr und Mittwoch 15.30 Uhr schlugen noch unbekannte Täter nun erneut zu. Aufgrund der Vorgehensweise und da es den Täter im aktuellen Fall nicht gelang, den Automaten gewaltsam aufzuhebeln, ist zu vermuten, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Durch das Hebeln wurde der Automat allerdings derart beschädigt, dass er nun nicht mehr funktionsfähig ist. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Freiberg am Neckar-Geisingen: E-Bike-Fahrer stürzt - unbekannter Fahrzeuglenker fährt weiter

Schwere Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter E-Bike-Fahrer, der am Mittwoch gegen 22.00 Uhr auf dem Mittleren Weg, der zwischen Bietigheim-Bissingen und Freiberg am Neckar verläuft, in einen Unfall verwickelt wurde. Der 57-Jährige war in Richtung Geisingen unterwegs, als ihm ein unbekannter PKW-Lenker entgegenkam. Der Zweiradfahrer wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, so dass beide Parteien aneinander vorbei fahren konnten. Im Grünstreifen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der am E-Bike entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen und insbesondere den PKW-Lenker sich zu melden.

