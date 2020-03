Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Verkehrsunfall mit 31.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 31.500 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17:35 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim ereignete. Auf der dreispurigen Autobahn in Richtung Karlsruhe musste ein 51-jähriger Skoda-Lenker auf dem linken Fahrstreifen aufgrund einer Verkehrsstockung abbremsen. Die dahinter fahrende 28-Jährige, die am Steuer eines Ford saß, bemerkte dies mutmaßlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den Skoda auf. Ein nachfolgender 34-Jähriger erkannte die Situation frühzeitig und brachte seinen Mercedes hinter dem Ford zum Stehen. Im weiteren Verlauf musste ein 66-jähriger BMW-Lenker auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen, um nicht auf den Mercedes des 34-Jährigen aufzufahren. Zu diesem Zeitpunkt führte ein 80 Jahre alter VW-Lenker einen Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die linke Spur durch. Als der 80-Jährige den 66-Jährigen sah, bremste er stark ab, konnte jedoch eine Kollision mit dem BMW nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß geriet der Wagen des 66-Jährigen nach links und prallte noch auf den 34-jährigen Mercedes-Lenker. Zwei der insgesamt fünf Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 19:10 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

