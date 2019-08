Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leinfelden-Echterdingen: Abgeschleppter Bus qualmt; Ehningen: Bus streift Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Leinfelden-Echterdingen: Abgeschleppter Bus qualmt

Während ein Linienbus am Dienstag gegen 12.19 Uhr von Möhringen nach Nürtingen abgeschleppt wurde, fing dieser auf der Parallelfahrbahn der A8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und -Degerloch aus bislang unbekannten Gründen an der Hinterachse an zu qualmen. Der Fahrer hielt daraufhin auf dem rechten von drei Fahrstreifen an. Die Bremsanlage wurde von der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen mit etwa 1.000 Litern Löschwasser abgekühlt, womit ein Fahrzeugbrand verhindert werden konnte. Anschließend konnte die Bremse des Busses gelöst werden und der Bus wurde in Begleitung der Feuerwehr und einer Streifenwagenbesatzung zum Lkw-Parkplatz an der Messe begleitet. Dort wurde die Bremsanlage erneut durch die Feuerwehr überprüft. Im Anschluss konnte der Abschleppvorgang fortgeführt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Ehningen: Bus streift Fahrrad

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad die Dagersheimer Straße stadteinwärts. Ein 34-Jähriger fuhr zeitgleich mit seinem Linienbus stadtauswärts. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße kam es im Kurvenbereich zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Bus und Fahrrad, da der Radfahrer mutmaßlich zu nah an der linken Fahrbahnbegrenzung fuhr. Der 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die die Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 zu melden.

