POL-LB: Großsachsenheim: Feuerlöscher entwendet; Kornwestheim: Geparkten Pkw mit Steinen beworfen; Kornwestheim: Vier Leichtverletzte nach Unfall auf der L1110

Großsachsenheim: Feuerlöscher entwendet

Durch ein offenstehendes Fenster des Lichtenstein Gymnasiums stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vermutlich drei junge Männer ein. Sie nahmen sechs Feuerlöscher mit, die sie vor dem Gebäude entleerten und unter anderem mehrere Hakenkreuze auf den Asphalt sprühten. Außerdem setzten sie einen auf dem Gelände abgestellten Bagger in Betrieb und zerstörten dabei etwa 10 qm Rasenfläche. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, bittet um Hinweise.

Kornwestheim: Geparkten Pkw mit Steinen beworfen

In der Schulstraße wurden am Mittwochabend zwei bislang unbekannte Täter beobachtet, die gegen 23.50 Uhr Steine gegen einen geparkten Volvo warfen. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 4.000 Euro an. Ein Täter wird als 1,80 m groß und schlank beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Telefon 07154/13130 zu melden.

Kornwestheim: Vier Leichtverletzte nach Unfall auf der L1110

Einen Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro und vier Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der L1110 ereignete. Eine 47-jährige Autofahrerin war mit ihrem Audi auf der Landesstraße von Kornwestheim kommend in Richtung Möglingen unterwegs. Der 23-jährige Fahrer eines VW Scirocco fuhr von der Stammheimer Straße nach links auf die L1110 ein und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Audi zusammen. Der geriet durch den Aufprall ins Schlingern und kam im Grünstreifen zum Stehen. Alle vier Insassen des Audi verletzten sich leicht.

