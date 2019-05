Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Leonberg und in Herrenberg; Sachbeschädigung in Herrenberg; Feuerwehreinsatz in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: E-Bike gestohlen

Am Montag zwischen 17:00 und 17:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen ein blaues E-Bike der Marke "Riese und Müller blueLABEL Scharger NuVinci". Das Fahrrad, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft, war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert und im Bereich des Leo-Centers abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: Kompletträder gestohlen

Dreiste Diebe machten sich zwischen Samstag 13:00 Uhr und Montag 12:30 Uhr an zwei Audi zu schaffen, die in der Zeppelinstraße in Herrenberg auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren. Nachdem die Unbekannten an den beiden Autos mit einem Stein die jeweiligen Heckscheiben zertrümmert hatten, entwendeten sie aus dem Kofferraum jeweils einen Satz Kompletträder. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro und es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Herrenberg: Pkw zerkratzt

Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Täter am Montag zwischen 10:00 und 13:10 Uhr an einem Mazda, der auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg stand. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032/2708-0.

Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in Schulgebäude

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Montag gegen 14:15 Uhr mit insgesamt 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen zu einem Brandalarm in die Sommerhofenstraße in Sindelfingen aus. Aus noch ungeklärter Ursache fing in einer Schultoilette ein Papiermülleimer an zu brennen. Nachdem in der Folge ein Rauchmelder ausgelöst worden war, wurde das komplette Schulgebäude geräumt. Anschließend löschten die Wehrleute den Brand und die Schüler konnten nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Personen kamen nicht zu Schaden und es entstand nur ein geringer Sachschaden.

