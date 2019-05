Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrskontrolle - Polizisten von 41-Jähriger verletzt und Autos aufgebrochen

Sindelfingen: Verkehrskontrolle - Polizistin von 41-Jähriger verletzt

Nachdem am Dienstag gegen 00.50 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen die auffällige Fahrweise eines BMW-Lenkers bemerkt hatte, sollte der Fahrer in der Fronäckerstraße in Sindelfingen kontrolliert werden. Die Kontrolle des 28-jährigen Fahrers, der eine 41 Jahre alte Beifahrerin an Bord hatte, gestaltete sich gleich zu Beginn schwierig, da der Mann die Angaben seiner Personalien verweigerte. Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Hierauf sollte er sich einer Blutentnahme unterziehen. Doch der Mann weigerte sich hierzu in den Streifenwagen einzusteigen, so dass die Polizeibeamten ihn in das Fahrzeug setzen mussten. Nun begann die Beifahrerin, die wohl ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand, die Beamten zu attackieren. Sie schlug nach einer Polizistin und versuchte, nachdem ihr bereits Handschließen angelegt worden waren, der Beamtin einen Kopfstoß zu versetzen. Die Polizistin wurde durch die Attacken leicht verletzt. Hinzugerufene Unterstützungskräfte brachten die 41-Jährige in einem Streifenwagen zum Polizeirevier Sindelfingen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau, die mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte rechnen muss, wieder auf freien Fuß entlassen. Indes wehrte sich der 28-jährige Mann im Krankenhaus auch gegen die Blutentnahme, so dass diese mit Zwang durchgesetzt wurde. Nachdem im weiteren Verlauf seine Identität festgestellt werden konnte, wurde er ebenfalls auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich wegen Trunkenheitsfahrt und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Sindelfingen: Autos aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag trieb ein noch unbekannter Täter in der Wilhelm-Hörmann-Straße und der Herrenwäldlestraße in Sindelfingen sein Unwesen. In der Wilhelm-Hörmann-Straße schlug der Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Mercedes ein und stahl eine Handtasche, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente befanden. Wenige hundert Meter davon entfernt, in der Herrenwäldlestraße schlug vermutlich derselbe Täter ein zweites Mal zu. Erneut schlug der Unbekannte die Scheibe eines Fahrzeugs ein, in diesem Fall handelt es sich um einen Skoda, und entwendeten eine Schreibunterlage mit diversen Mitglieds- und Kundenkarten. Der Wert des Diebesguts wie auch die Höhe des Sachschadens dürften sich jeweils auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

