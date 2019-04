Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pkw-Aufbruch in Remseck am Neckar; Einbruch in Gerlingen

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Aldingen: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Pkw-Aufbruch geben können, der zwischen Samstag 19:15 Uhr und Sonntag 02:40 Uhr in der Kelterstraße in Remseck am Neckar-Aldingen verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Fahrerscheibe eines Nissan ein, der unter einem Carport abgestellt war. Hierdurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Anschließend suchte der Unbekannte, mutmaßlich ohne Diebesgut, das Weite.

Gerlingen: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ein bislang unbekannter Täter hatte es zwischen Samstag 13:30 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr in der Hauptstraße in Gerlingen auf ein Lebensmittelgeschäft abgesehen. Der Unbekannte bog zunächst ein Metallgitter nach oben und riss das dahinterliegende Fenster aus der Verankerung. Anschließend stieg der Einbrecher ins Ladeninnere und entwendete aus einem Büro Bargeld in niederem dreistelligem Wert. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, in Verbindung zu setzen.

