Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: WoMo Wiegeaktion stieß auf großes Interesse

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

Der Einladung zur kostenlosen WoMo Wiegeaktion (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4238121) sind am Samstag zahlreiche Camping- und Reisefreunde gefolgt. Die Spezialisten der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg haben in Ludwigsburg zwischen 08:00 und 11:00 Uhr sowie in Sindelfingen zwischen 13:00 und 16:00 Uhr insgesamt 41 Wohnmobile und Wohnwagen auf mobilen Radlastwaagen gewogen.

Ziel war es, den Fahrern bewusst zu machen, was ihr Fahrzeug tatsächlich wiegt. Die Bilanz war durchweg positiv. Lediglich in einem Fall wurde eine minimale Überschreitung des Gewichtes festgestellt. Viele Fahrer waren allerdings überrascht, wie wenig Zuladung in ihrem Fahrzeug noch möglich ist.

Neben den Wiegeergebnissen führten die Besucher interessante Gespräche mit den Spezialisten der Verkehrspolizei, Beamten der Prävention und Gleichgesinnten. Sie tauschten nützliche Tipps aus und nahmen darüber hinaus Hinweise zur Ladungssicherung mit.

Am Rande dieser Wiegeaktion wurden noch ein Lkw und ein Pkw kontrolliert. Die Überprüfung bei dem Lkw ergab, dass Korrosionsmängel vorhanden waren, die Koppelstange ausgeschlagen war und die Lenkradsperre während der Fahrt einrasten könnte. Dies führte dazu, dass der Lkw sowie auch der Pkw, an dem die Seitenscheiben abgeklebt waren, stillgelegt worden sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell