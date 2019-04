POL-LB: Ditzingen: Unfall beim Wenden

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 08.00 Uhr auf der Landesstraße 1177 zwischen Ditzingen-Hirschlanden und Ditzingen ereignete. Eine 37 Jahre alte Smart-Lenkerin, die in Richtung Ditzingen unterwegs war, fuhr auf der L 1177 an einen verkehrsbedingten Stau heran. Mutmaßlich entschloss sie sich hierauf auf der Fahrbahn zu wenden und stieß mit einer in Richtung Hirschlanden fahrenden 32-Jährigen in einem Citroen zusammen. Die 32-Jährige und ihr 39 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Durch die Kollision verteilten sich diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Nach dem Unfall war die L 1177 für etwa eine Stunde gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro.

