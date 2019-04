Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Böblingen, Verkehrsunfall in Böblingen, Schönaich und Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Pkw aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Ein Dieb nutzte am Donnerstag zwischen 22:15 und 22:25 Uhr die kurze Abwesenheit eines Autofahrers. Der Täter schlug die Seitenscheibe eines schwarzen 1er BMW ein, der auf dem Parkplatz hinter einem Gebäude in der Stuttgarter Straße in Böblingen geparkt stand. Anschließend entwendete er den in der Mittelkonsole abgelegten Geldbeutel, der unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld enthielt. Am BMW entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Im Parkdeck 1 des Parkhauses eines Einkaufszentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen wurde am Donnerstag zwischen 10:00 und 12:30 Uhr ein geparkter schwarzer Ford Focus durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken geschah, setzte er anschließend seine Fahrt fort. Der am Ford angerichtete Schaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031/13-2500 in Verbindung zu setzen.

Schönaich: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein in der Kimbernstraße abgestellter VW Scirocco wurde am Donnerstag im Zeitraum zwischen 09:15 und 18:45 Uhr durch einen bislang unbekannten Verursacher vermutlich bei einem Wende- oder Rangiermanöver beschädigt. Obwohl er einen Schaden von geschätzt etwa 2.500 Euro angerichtet hatte, entfernte der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 08.40 Uhr und 12.30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Maichingen einen Unfall beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Otto-Hahn-Straße und wollte im weiteren Verlauf auch dieser weiter folgen, so dass er abbiegen musste. Beim Abbiegevorgang streifte der Unbekannte einen Ford der am Fahrbahnrand stand und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt anschließend fort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell