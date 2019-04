Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Lkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 06:45 Uhr an einen Mercedes Lkw zu schaffen, der in der Carl-Diem-Straße in Ludwigsburg-Neckarweihingen auf dem Parkplatz der Gemeindehalle abgestellt war. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete zwei Werkzeugmaschinen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Schlagbohrmaschine und um einen Abbruchhammer, deren Wert sich auf rund 1.000 Euro beläuft. Der angerichtete Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141/281011, in Verbindung zu setzen.

