Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Trickdiebin in Apotheke

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 13:5 Uhr machte eine bislang unbekannte Frau die Mitarbeiterinnen einer zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossenen Apotheke in der Nagolder Straße auf sich aufmerksam und gab vor, ein Medikament zu benötigen Nachdem ihr geöffnet worden war, drängte sich die Frau gestenreich in die Geschäftsräume, verwickelte die Mitarbeiterinnen in ein Gespräch und verließ erst nach längeren Hin und Her die Apotheke wieder. Erst später wurde festgestellt, dass die Unbekannte unbemerkt mehrere Hundert Euro hatte mitgehen lassen.

Bei der Täterin handelte es sich um eine dunkelhaarige, etwa 40 bis 50 Jahre alte, korpulente Frau, die kein deutsch sprach. Sie war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und trug ein orangefarbenes Kopftuch. Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

