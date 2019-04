POL-LB: Sachbeschädigung in Gerlingen; Einbruch in Ludwigsburg; Verkehrsunfall in Ludwigsburg; Zeugen nach Diebstahl in Ludwigsburg gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gerlingen: Pkw-Heckscheibe beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, der zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 09:30 Uhr in der Siemensstraße in Gerlingen sein Unwesen trieb. An einem geparkten Hyundai schlug der Unbekannte mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Heckscheibe ein, die hierdurch barst. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352.0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, sich zu melden.

Ludwigsburg: Einbruch in Imbiss

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Donnerstag kurz nach Mitternacht auf einen Imbiss in der Kirchstraße in Ludwigsburg abgesehen. Der Unbekannte warf mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangte so in den Innenraum. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fiel ihm Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-West: Unfall beim Linksabbiegen

Ein leichtverletztes Kind und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 08:10 Uhr in Ludwigsburg-West ereignete. Ein elfjähriger Radfahrer befuhr die Schlachthofstraße in Richtung Bahnhof auf einem Radweg. Zeitgleich war ein 67 Jahre alter Ford-Lenker auf der Schlachthofstraße in Richtung Weststadt unterwegs. Als der Ford-Lenker nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte, übersah er mutmaßlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der junge Radler prallte gegen die Motorhaube und stürzte dann auf den Asphalt. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Jungen anschließend in ein Krankenhaus.

Ludwigsburg: Zeugen zu Diebstahlsdelikt in Einkaufszentrum gesucht

Wegen eines Diebstahlsdelikt ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen noch unbekannte Täter, die am Mittwoch gegen 14:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich einer von den Unbekannten in einem Einkaufszentrum in einem Bekleidungsgeschäft aufgehalten. Während er sich dort in einer Umkleidekabine befand, stellten zwei Mitarbeiterinnen fest, wie der Mann Etiketten sowie Sicherungen von Bekleidungstücken in die Ecke der Umkleide warf. Daraufhin wurde der Sicherheitsdienst verständigt. Nachdem der Unbekannte die Umkleide verlassen hatte, wurde er vom Sicherheitsdienstmitarbeiter im Ausgangsbereich des Geschäfts am Arm festgehalten und gebeten, ihn zu begleiten. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nicht nach und stieß den Sicherheitsmitarbeiter von sich weg. Dieser konnte den Flüchtenden noch bis zum Bahnhof zu Fuß verfolgen, verlor ihn aber schließlich aus den Augen. Ob der Unbekannte etwas entwendet hat, steht derzeit nicht fest. In der Umkleidekabine konnten jedoch mehrere entfernte Etiketten festgestellt werden, die darauf hindeuten, dass der Flüchtende mutmaßlich mit Diebesgut das Geschäft verlassen hat. Zusätzlich konnten die Mitarbeiterinnen seinen wahrscheinlichen Komplizen beobachten, der sich in einer danebengelegenen Umkleidekabine aufgehalten und sich mit dem Geflüchteten unterhalten hatte. Auch in dieser Kabine wurden Etiketten aufgefunden. Der zweite Unbekannte hatte das Ladengeschäft bereits vor dem anderen Täter verlassen. Auch in diesem Fall ist momentan noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Bei dem ersten Täter, der in Richtung des Bahnhofs geflüchtet ist, soll es sich um einen korpulenten Mann mit südländischem Teint im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln, der etwa 180 cm groß ist und schwarze kurze Haare hat. Er trug zur Tatzeit ein Basecap, eine schwarze Jacke und eine helle Jogginghose. Sein möglicher Komplize, der mutmaßlich im selben Alter ist, hat ebenfalls einen südländischen Teint, ist schlank und etwa 170 cm groß. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141/18-9 bei der Kriminalpolizei zu melden.

