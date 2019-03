POL-LB: Ludwigsburg: Graffiti-Sprayer in Eglosheim unterwegs

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Auf über 5.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den bislang unbekannte Täter über das vergangene Wochenende auf dem Gelände des Studierendenwerks in der Peter-Eichert-Straße in Eglosheim angerichtet haben. Sie beschmierten in über 30 Fällen Hauswände, Fußwege und Briefkastenanlage und hinterließen dabei Tags wie "Neptun", Neptun 19" "Nep" und "Dave". Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Urhebern der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141/221500, in Verbindung zu setzen.

