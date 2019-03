Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Renningen, Einbruch in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Unfallflucht nach Parkvorgang

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 07:10 und 17:10 Uhr in Renningen in der Rosine-Starz-Straße, vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke, einen dort geparkten BMW. Der Verursacher entfernte sich anschließend von dem Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzten.

Herrenberg, Mönchberg: Einbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck in noch unbekanntem Wert erbeuteten Täter, die am Dienstagmittag in ein Wohnhaus in der Schönbucher Straße eingebrochen waren. Die Eindringlinge hatten auf der Gebäuderückseite einen Rollladen manipuliert, bevor sie sich am Fenster zu schaffen machten und anschließend in die Wohnung einstiegen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten diversen Schmuck. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Einem aufmerksamen Nachbarn fielen zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr zwei Männer im Bereich des späteren Tatorts auf, die sich verdächtig verhielten. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032/2708-0.

