Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfall auf Bundesstraße 295 - Zeugen gesucht; Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Unfall auf Bundesstraße 295 - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich Ditzingen in Höhe des Mühlwegs ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer und eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin waren von Leonberg in Richtung Ditzingen unterwegs als sich der Verkehr staute. Die VW-Fahrerin bremste ab und es kam in der Folge zu einer Kollision mit dem hinter ihr befindlichen Mercedes-Fahrer. Ob oder inwiefern ein Sachschaden entstand, bedarf weiteren Ermittlungen. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Leonberg mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 07152/605-0 zu melden.

Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/18-5353, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses ereignet hat. Ein 46 Jahre alter Mann musste nach dem Einkauf feststellen, dass die hintere rechte Seite seines Mitsubishi in seiner Abwesenheit durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell